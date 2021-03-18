В Мосгордуме поддержали идею установки памятника Кобзону в центре Москвы
Комиссия по монументальному искусству при Московской городской Думе единогласно поддержала инициативу по установке памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в центре столицы. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Мосгордумы.
«Учитывая, что данный вопрос внесен не просто инициативной группой, а у нас есть указ президента Российской Федерации об увековечивании памяти Иосифа Давыдовича Кобзона, создание памятника ему в Москве, то это профессиональная обязанность нашей комиссии в приоритетном порядке рассматривать подобные вопросы», — заявил председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Он отметил, что Кобзон был почетным гражданином Москвы, который прославил и город, и всю страну своей деятельностью. Поэтому установкой памятника власти отдают дань артисту, добавил Воскресенский. Также он отметил, что певец был руководителем ряда депутатских комиссий.
По словам Воскресенского, место для памятника выбирали в течение года. Всего рассматривалось около 11 вариантов. Монумент будет возведен за счет средств бюджета Москвы.
Народный артист СССР, певец и общественный деятель Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 г. после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 80 лет. В марте прошлого года на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где Кобзон учился и много лет преподавал, была установлена мемориальная доска в его честь.