В Мосгордуме поддержали идею установки памятника Кобзону в центре Москвы

Народный артист СССР, певец и общественный деятель Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 г. после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 80 лет. В марте прошлого года на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где Кобзон учился и много лет преподавал, была установлена мемориальная доска в его честь.