Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Мосгордуме поддержали идею установки памятника Кобзону в центре Москвы

Ведомости

Комиссия по монументальному искусству при Московской городской Думе единогласно поддержала инициативу по установке памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в центре столицы. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Мосгордумы.

«Учитывая, что данный вопрос внесен не просто инициативной группой, а у нас есть указ президента Российской Федерации об увековечивании памяти Иосифа Давыдовича Кобзона, создание памятника ему в Москве, то это профессиональная обязанность нашей комиссии в приоритетном порядке рассматривать подобные вопросы», — заявил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он отметил, что Кобзон был почетным гражданином Москвы, который прославил и город, и всю страну своей деятельностью. Поэтому установкой памятника власти отдают дань артисту, добавил Воскресенский. Также он отметил, что певец был руководителем ряда депутатских комиссий.

По словам Воскресенского, место для памятника выбирали в течение года. Всего рассматривалось около 11 вариантов. Монумент будет возведен за счет средств бюджета Москвы.

Народный артист СССР, певец и общественный деятель Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 г. после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 80 лет. В марте прошлого года на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где Кобзон учился и много лет преподавал, была установлена мемориальная доска в его честь.

Ранее по теме: Путин приехал на церемонию прощания с Кобзоном

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных