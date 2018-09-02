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Путин приехал на церемонию прощания с Кобзоном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили церемонию прощания с российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида проходит в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского.

Путин почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет у его подножия, передает «РИА Новости». После этого Путин подошел к родственникам Кобзона, чтобы выразить соболезнования. Президент сел рядом с вдовой, Нинель Кобзон, и некоторое время беседовал с ней.

Незадолго до приезда Путина церемонию прощания посетил Медведев. Он возложил цветы к гробу, а затем пообщался с вдовой, детьми и внуками Кобзона.

Попрощаться с артистом пришли несколько тысяч человек, люди несут венки и цветы, на Триумфальной площади выстроилась небольшая очередь. Церемония прощания началась в 8.00 по московскому времени, в числе первых в зал вошли Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

Кобзон будет похоронен в воскресенье в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Памяти Иосифа Кобзона