В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

Ранее экспертиза британского регулятора не подтвердила информацию о том, что вакцина от коронавируса, созданная международной компанией AstraZeneca, приводит к образованию тромбов. Об этом сообщалось в отчете Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании.