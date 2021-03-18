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В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

Ведомости

В Германии зарегистрировали 13 случаев возникновения тромбоза и трех смертей после вакцинирования от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на институт Пауля Эрлиха.

Речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет. Данную информацию подтвердил агентству представитель регулятора ФРГ в области лекарственных средств и препаратов.

Ранее экспертиза британского регулятора не подтвердила информацию о том, что вакцина от коронавируса, созданная международной компанией AstraZeneca, приводит к образованию тромбов. Об этом сообщалось в отчете Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании.

О приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.

Ранее по теме: Британский регулятор опроверг образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных