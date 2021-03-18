В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca
В Германии зарегистрировали 13 случаев возникновения тромбоза и трех смертей после вакцинирования от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на институт Пауля Эрлиха.
Речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет. Данную информацию подтвердил агентству представитель регулятора ФРГ в области лекарственных средств и препаратов.
Ранее экспертиза британского регулятора не подтвердила информацию о том, что вакцина от коронавируса, созданная международной компанией AstraZeneca, приводит к образованию тромбов. Об этом сообщалось в отчете Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании.
О приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.