Европейский регулятор заявил о безопасности вакцины AstraZeneca
Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca и качеством препарата, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора регулятора Эмер Кук.
«Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19», — сказал она.
«На этот момент доказательств связи осложнений с препаратом не выявлено», — добавила Эмер Кук.
При этом она все же добавила, что категорически исключить такой возможной связи нельзя, а тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.
Сегодня в Германии сообщили о регистрации 13 случаев возникновения тромбоза и трех смертей после вакцинирования от коронавируса препаратом AstraZeneca.