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Матыцин допустил уход из Международной федерации студенческого спорта

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Министр спорта Олег Матыцин анонсировал возможный временный уход с поста президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Это обусловлено запретом занимать российским чиновникам руководящие посты в международных спортивных организациях, наложенным Спортивным арбитражем. Об этом Матыцин заявил в интервью программе «Специальный гость» на телеканале RTVI.

«В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельности, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Матыцин является президентом FISU с 2015 г. 

В декабре 2020 г. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Госдумы и представителей администрации президента, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

Ранее по теме: Минспорта опровергло сообщение об отставке Матыцина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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