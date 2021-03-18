Матыцин допустил уход из Международной федерации студенческого спорта

«В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельности, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту», — сказал он (цитата по ТАСС).