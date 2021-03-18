Матыцин допустил уход из Международной федерации студенческого спорта
Министр спорта Олег Матыцин анонсировал возможный временный уход с поста президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Это обусловлено запретом занимать российским чиновникам руководящие посты в международных спортивных организациях, наложенным Спортивным арбитражем. Об этом Матыцин заявил в интервью программе «Специальный гость» на телеканале RTVI.
«В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельности, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту», — сказал он (цитата по ТАСС).
Матыцин является президентом FISU с 2015 г.
В декабре 2020 г. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Госдумы и представителей администрации президента, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.