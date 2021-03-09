Минспорта опровергло сообщение об отставке Матыцина
Министерство спорта назвало ложной информацию о том, что глава ведомства Олег Матыцин подал заявление об отставке, сообщает ТАСС.
«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе Минспорта.
Так в ведомстве отреагировали на информацию, которую со ссылкой на источники распространил Telegram-канал Baza. Якобы принятое министром решение Telegram-канал связал с недавними задержаниями спортивных чиновников: директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова, бывшего главы АНО «Арена-2018» Олега Галая и заместителя главы департамента управделами Минспорта России Антонины Кузнецовой. Канал также сообщил, что Матыцин написал заявление по собственному желанию, а следом за ним подобным образом поступили его заместители.
Матыцин является министром спорта России с января прошлого года. Перед этим он, начиная с 2015 г., был президентом Международной федерации студенческого спорта, а на протяжении 10 лет до этого занимал пост президента Российского спортивного студенческого союза.