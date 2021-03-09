Минспорта опровергло сообщение об отставке Матыцина

Так в ведомстве отреагировали на информацию, которую со ссылкой на источники распространил Telegram-канал Baza. Якобы принятое министром решение Telegram-канал связал с недавними задержаниями спортивных чиновников: директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова, бывшего главы АНО «Арена-2018» Олега Галая и заместителя главы департамента управделами Минспорта России Антонины Кузнецовой. Канал также сообщил, что Матыцин написал заявление по собственному желанию, а следом за ним подобным образом поступили его заместители.