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Минспорта опровергло сообщение об отставке Матыцина

Ведомости

Министерство спорта назвало ложной информацию о том, что глава ведомства Олег Матыцин подал заявление об отставке, сообщает ТАСС.

«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе Минспорта. 

Так в ведомстве отреагировали на информацию, которую со ссылкой на источники распространил Telegram-канал Baza. Якобы принятое министром решение Telegram-канал связал с недавними задержаниями спортивных чиновников: директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова, бывшего главы АНО «Арена-2018» Олега Галая и заместителя главы департамента управделами Минспорта России Антонины Кузнецовой. Канал также сообщил, что Матыцин написал заявление по собственному желанию, а следом за ним подобным образом поступили его заместители.

Матыцин является министром спорта России с января прошлого года. Перед этим он, начиная с 2015 г., был президентом Международной федерации студенческого спорта, а на протяжении 10 лет до этого занимал пост президента Российского спортивного студенческого союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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