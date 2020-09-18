Суд арестовал директора Центра подготовки сборных России Кравцова
Басманный суд Москвы арестовал директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова по подозрению в растрате в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе суда.
«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя. В отношении Кравцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ‒ цитирует агентство слова судьи. Он будет под стражей до 15 ноября. Защита изначально просила о домашнем аресте подозреваемого и теперь намерена обжаловать меру пресечения.
Кравцова задержали 17 сентября. Его подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной. Эти люди получали зарплату, но фактически не работали. Сумма ущерба, нанесенного действиями Кравцова, оценивается в 14 млн руб.
Александр Кравцов ‒ мастер спорта по современному пятиборью и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. В 1991‒2002 гг. он был личным тренером российской лыжницы, олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. В 2005 г. возглавил управление зимних видов спорта в ЦСП, а в 2009 г. стал его директором. Также входил в состав оргкомитета Олимпиады-2014 в Сочи, в 2014‒2018 гг. был президентом Союза биатлонистов России.