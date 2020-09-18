Суд арестовал директора Центра подготовки сборных России Кравцова

Александр Кравцов ‒ мастер спорта по современному пятиборью и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. В 1991‒2002 гг. он был личным тренером российской лыжницы, олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. В 2005 г. возглавил управление зимних видов спорта в ЦСП, а в 2009 г. стал его директором. Также входил в состав оргкомитета Олимпиады-2014 в Сочи, в 2014‒2018 гг. был президентом Союза биатлонистов России.