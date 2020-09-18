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Суд арестовал директора Центра подготовки сборных России Кравцова

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Басманный суд Москвы арестовал директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова по подозрению в растрате в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя. В отношении Кравцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ‒ цитирует агентство слова судьи. Он будет под стражей до 15 ноября. Защита изначально просила о домашнем аресте подозреваемого и теперь намерена обжаловать меру пресечения.

Кравцова задержали 17 сентября. Его подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной. Эти люди получали зарплату, но фактически не работали. Сумма ущерба, нанесенного действиями Кравцова, оценивается в 14 млн руб. 

Александр Кравцов ‒ мастер спорта по современному пятиборью и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. В 1991‒2002 гг. он был личным тренером российской лыжницы, олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. В 2005 г. возглавил управление зимних видов спорта в ЦСП, а в 2009 г. стал его директором. Также входил в состав оргкомитета Олимпиады-2014 в Сочи, в 2014‒2018 гг. был президентом Союза биатлонистов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных