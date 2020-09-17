Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Как пояснила Меркачева ТАСС, Кравцов в данный момент находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Его подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, эти люди получали зарплату, но фактически не работали. Сумма ущерба, нанесенного действиями Кравцова, оценивается в 14 млн руб. В ближайшее время в его отношении изберут меру пресечения.