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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

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Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила «РИА Новости» член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. В приемной Кравцова агентству опровергли информацию о его задержании.

«Да, Александр Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ "присвоение или растрата в особо крупном размере", — сказала правозащитница. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы.

Как пояснила Меркачева ТАСС, Кравцов в данный момент находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Его подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, эти люди получали зарплату, но фактически не работали. Сумма ущерба, нанесенного действиями Кравцова, оценивается в 14 млн руб. В ближайшее время в его отношении изберут меру пресечения.

Кравцов возглавляет Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 г. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 г. в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных