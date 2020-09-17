Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов
Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила «РИА Новости» член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. В приемной Кравцова агентству опровергли информацию о его задержании.
«Да, Александр Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ "присвоение или растрата в особо крупном размере", — сказала правозащитница. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы.
Как пояснила Меркачева ТАСС, Кравцов в данный момент находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Его подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, эти люди получали зарплату, но фактически не работали. Сумма ущерба, нанесенного действиями Кравцова, оценивается в 14 млн руб. В ближайшее время в его отношении изберут меру пресечения.
Кравцов возглавляет Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 г. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 г. в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 гг.