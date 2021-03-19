Пашинян останется и.о. премьер-министра Армении до проведения выборов
Никол Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до проведения назначенных на 20 июня парламентских выборов, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на вице-спикера армянского парламента Алена Симоняна.
«Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временно исполняющим обязанности», — сказал Симонян журналистам в парламенте.
Ранее Пашинян сообщил, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня этого года.
Политический кризис в Армении обострился после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба вооруженных сил страны Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего заявление премьер-министра о якобы не сработавших российских ракетах комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. Генштаб и представители высшего командования армянской армии в ответ потребовали от Пашиняна уйти в отставку и прекратить насилие по отношению к политическим оппонентам. Премьер назвал подобные действия попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.