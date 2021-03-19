Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в UFC
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter глава UFC Дейна Уайт.
«Он 100% официально ушел в отставку. Было невероятно наблюдать за твоей работой. Спасибо тебе за ВСЕ и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт. В своем аккаунте в Instagram Нурмагомедов поблагодарил Уайта и команду UFC за возможность проявить себя, а также спарринг-партнеров и болельщиков. «Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», — сказал Нурмагомедов.
29-0 it is.— danawhite (@danawhite) March 19, 2021
He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2
24 октября Нурмагомедов в рамках турнира UFC победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка российский боец объявил о завершении карьеры. По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от коронавируса. Всего 32-летний боец провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.