Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в UFC

24 октября Нурмагомедов в рамках турнира UFC победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка российский боец объявил о завершении карьеры. По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от коронавируса. Всего 32-летний боец провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.