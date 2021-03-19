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Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в UFC

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter глава UFC Дейна Уайт.

«Он 100% официально ушел в отставку. Было невероятно наблюдать за твоей работой. Спасибо тебе за ВСЕ и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт. В своем аккаунте в Instagram Нурмагомедов поблагодарил Уайта и команду UFC за возможность проявить себя, а также спарринг-партнеров и болельщиков. «Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», — сказал Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов в рамках турнира UFC победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка российский боец объявил о завершении карьеры. По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от коронавируса. Всего 32-летний боец провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных