В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах девяти-десяти тысяч», — сказала Пшеничная. Она отметила, что тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря 2020 г. Этому способствовала совокупность факторов, в том числе вакцинация и наличие большого числа россиян с иммунитетом после болезни.