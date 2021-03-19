В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах девяти-десяти тысяч», — сказала Пшеничная. Она отметила, что тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря 2020 г. Этому способствовала совокупность факторов, в том числе вакцинация и наличие большого числа россиян с иммунитетом после болезни.
По данным оперативного штаба на 19 марта, в России за сутки выявили 9699 новых случаев коронавируса, 12 337 человек выздоровели, 443 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 94 тыс. летальных исходов.
Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить об отмене масочного режима пока рано. По ее словам, все требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе по дезинфекции рук и поверхностей.