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В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах девяти-десяти тысяч», — сказала Пшеничная. Она отметила, что тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря 2020 г. Этому способствовала совокупность факторов, в том числе вакцинация и наличие большого числа россиян с иммунитетом после болезни.

По данным оперативного штаба на 19 марта, в России за сутки выявили 9699 новых случаев коронавируса, 12 337 человек выздоровели, 443 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 94 тыс. летальных исходов.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить об отмене масочного режима пока рано. По ее словам, все требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе по дезинфекции рук и поверхностей.

Ранее по теме: Попова оценила возможность отмены масочного режима

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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