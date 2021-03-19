СК завел дело по факту гибели трех человек при взрыве в доме в Химках

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло три человека, еще четыре пострадали», — подтвердили ТАСС в Минздраве Московской области. Там добавили, что все пострадавшие госпитализированы. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация.