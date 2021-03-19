СК завел дело по факту гибели трех человек при взрыве в доме в Химках
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме в подмосковных Химках по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. По обновленным данным, в результате инцидента погибли три человека.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», — сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области (цитата по «РИА Новости»). Там добавили, что при разборе завалов обнаружены тела трех человек.
«Под завалами, возможно, еще находятся люди. Все жильцы одной квартиры», — уточнили в подмосковном управлении СК.
«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло три человека, еще четыре пострадали», — подтвердили ТАСС в Минздраве Московской области. Там добавили, что все пострадавшие госпитализированы. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация.
Взрыв в жилом доме на улице Зеленой в Химках произошел утром 19 марта. Разрушены перекрытия между 8 и 9 этажами. Предполагается, что причиной взрыва мог стать бытовой газ.