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СК завел дело по факту гибели трех человек при взрыве в доме в Химках

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме в подмосковных Химках по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. По обновленным данным, в результате инцидента погибли три человека.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», — сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области (цитата по «РИА Новости»). Там добавили, что при разборе завалов обнаружены тела трех человек.

«Под завалами, возможно, еще находятся люди. Все жильцы одной квартиры», — уточнили в подмосковном управлении СК.

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло три человека, еще четыре пострадали», — подтвердили ТАСС в Минздраве Московской области. Там добавили, что все пострадавшие госпитализированы. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация.

Взрыв в жилом доме на улице Зеленой в Химках произошел утром 19 марта. Разрушены перекрытия между 8 и 9 этажами. Предполагается, что причиной взрыва мог стать бытовой газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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