В Евросоюзе объявили о начале третьей волны коронавируса

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — сказала Спинант (цитата по ТАСС). По ее словам, чтобы остановить пандемию, нужно «ускорить вакцинацию населения». В связи с фиксацией новой вспышки заболеваемости в европейских странах вновь вводятся карантины, в частности во Франции, локдаун объявлен в 16 департаментах (21 млн человек) с 20 марта, а национальный карантин начнется в Болгарии 22 марта.