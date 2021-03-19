В Евросоюзе объявили о начале третьей волны коронавируса
В странах Евросоюза началась третья волна пандемии коронавируса, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — сказала Спинант (цитата по ТАСС). По ее словам, чтобы остановить пандемию, нужно «ускорить вакцинацию населения». В связи с фиксацией новой вспышки заболеваемости в европейских странах вновь вводятся карантины, в частности во Франции, локдаун объявлен в 16 департаментах (21 млн человек) с 20 марта, а национальный карантин начнется в Болгарии 22 марта.
Вакцинация от коронавируса, начавшаяся в декабре-январе, была приостановлена в 18 странах Европы в связи с сообщениями о тромбообразовании, способном привести к смерти, после инъекций вакциной от AstraZeneca. После того, как Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) заявил о безопасности англо-шведской вакцины, большинство стран ЕС, кроме государств Скандинавии (Дания, Норвегия, Швеция), решили возобновить прививочную кампанию с конца марта.
Приостановка вакцинации в ЕС произошла после того, как в начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. В ряде стран, включая Германию, также зафиксировали случаи осложнений после прививки препаратом компании.