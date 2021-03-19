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В Евросоюзе объявили о начале третьей волны коронавируса

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В странах Евросоюза началась третья волна пандемии коронавируса, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — сказала Спинант (цитата по ТАСС). По ее словам, чтобы остановить пандемию, нужно «ускорить вакцинацию населения». В связи с фиксацией новой вспышки заболеваемости в европейских странах вновь вводятся карантины, в частности во Франции, локдаун объявлен в 16 департаментах (21 млн человек) с 20 марта, а национальный карантин начнется в Болгарии 22 марта.

Вакцинация от коронавируса, начавшаяся в декабре-январе, была приостановлена в 18 странах Европы в связи с сообщениями о тромбообразовании, способном привести к смерти, после инъекций вакциной от AstraZeneca. После того, как Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) заявил о безопасности англо-шведской вакцины, большинство стран ЕС, кроме государств Скандинавии (Дания, Норвегия, Швеция), решили возобновить прививочную кампанию с конца марта.

Приостановка вакцинации в ЕС произошла после того, как в начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. В ряде стран, включая Германию, также зафиксировали случаи осложнений после прививки препаратом компании.

Ранее по теме: Европейский регулятор заявил о безопасности вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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