ВОЗ не обнаружила связи между случаями тромбоза и прививкой Astrazeneca

«Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19», — говорится в документе ВОЗ. По данным экспертов, названные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Отмечается, что оба заболевания встречаются у людей и не являются редкостью. Кроме того, они могут возникнуть как следствие заражения COVID-19.