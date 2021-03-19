ВОЗ не обнаружила связи между случаями тромбоза и прививкой Astrazeneca
Эксперты Всемирной организации здравоохранения не нашли связи тромбозов с вакциной компании AstraZeneсa. Об этом заявили в ВОЗ по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин, отметив, что польза от вакцины по-прежнему превышает возможные риски.
«Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19», — говорится в документе ВОЗ. По данным экспертов, названные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Отмечается, что оба заболевания встречаются у людей и не являются редкостью. Кроме того, они могут возникнуть как следствие заражения COVID-19.
Ранее ВОЗ рекомендовала продолжить использование препарата компании AstraZeneca при вакцинации от коронавируса.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Позднее большинство стран возобновило вакцинацию данным препаратом.