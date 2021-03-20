В России за сутки выявили 9632 новых случая коронавируса

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. В ведомстве отметили, что тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря 2020 г. Этому способствовала совокупность факторов, в том числе вакцинация и наличие большого числа россиян с иммунитетом после болезни.