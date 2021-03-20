В России за сутки выявили 9632 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 9632 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 447 570. Умерли за день 392 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 94 659.
Вчера, 19 марта, оперштаб сообщил о 9699 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1720 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1769 пациентов, скончались 54 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 899 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 11 279 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 060 652 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 122,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29,7 млн случаев, Бразилии (свыше 11,8 млн) и Индии (более 11,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. В ведомстве отметили, что тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря 2020 г. Этому способствовала совокупность факторов, в том числе вакцинация и наличие большого числа россиян с иммунитетом после болезни.