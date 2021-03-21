В России за сутки выявили 9299 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9299 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 456 869. Умер за день 371 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 95 030.
Вчера, 20 марта, оперштаб сообщил о 9632 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1511 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1371 пациент, скончались 50 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 881 заболевшего.
За сутки в России полностью выздоровели 8743 человека. Общее число выздоровевших выросло до 4 069 395 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 122,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29,7 млн случаев, Бразилии (свыше 11,9 млн) и Индии (более 11,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. В ведомстве отметили, что тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря 2020 г. Этому способствовала совокупность факторов, в том числе вакцинация и наличие большого числа россиян с иммунитетом после болезни.