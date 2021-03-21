Путин рассказал о «главной вехе» новейшей истории России

Глава российского государства добавил, что в 90-е страна подошла к опасной черте, за которой ее «могло ожидать все что угодно», однако благодаря мужеству народа удалось восставить страну и ее экономику. Восстановление социальной сферы и доходов граждан Путин считает «главным, что было сделано». Историческим также президент назвал и возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань».