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Путин рассказал о «главной вехе» новейшей истории России

Ведомости

Восстановление России как единого централизованного государства является главной вехой последних десятилетий, заявил российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — сказал он.

Глава российского государства добавил, что в 90-е страна подошла к опасной черте, за которой ее «могло ожидать все что угодно», однако благодаря мужеству народа удалось восставить страну и ее экономику. Восстановление социальной сферы и доходов граждан Путин считает «главным, что было сделано». Историческим также президент назвал и возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань».

Ранее Путин заявил, что за период 2022 — 2025 гг. объем частных инвестиций в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных