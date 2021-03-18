Путин пообещал Крыму 1 трлн рублей частных инвестиций до 2025 года
Президент России Владимир Путин заявил, что за период 2022 — 2025 гг. объем частных инвестиций в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб., передает ТАСС.
«Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб.», — сказал Путин на совещании с главами регионов и правительством, посвященном развитию Крыма и Севастополя.
По словам президента, для того, чтобы достичь данного показателя, необходимо вести работу с деловым сообществом, и «самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям».
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.