Путин пообещал Крыму 1 трлн рублей частных инвестиций до 2025 года

«Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб.», — сказал Путин на совещании с главами регионов и правительством, посвященном развитию Крыма и Севастополя.