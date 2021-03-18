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Путин пообещал Крыму 1 трлн рублей частных инвестиций до 2025 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что за период 2022 — 2025 гг. объем частных инвестиций в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб., передает ТАСС. 

«Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб.», — сказал Путин на совещании с главами регионов и правительством, посвященном развитию Крыма и Севастополя. 

По словам президента, для того, чтобы достичь данного показателя, необходимо вести работу с деловым сообществом, и «самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям».

Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных