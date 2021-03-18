Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Он напомнил, что за предыдущие десятилетия на полуострове накопилось немало проблем. Многие из них не решались или находились в «загоне». Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной и ветхой инфраструктуры. «Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей», – добавил президент.