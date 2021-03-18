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Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Поздравление прозвучало в ходе встречи главы государства с представителями общественности республики. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России», – сказал Путин.

Он отметил, что после воссоединения полуострова с Россией сделано немало: вкладываются значительные средства в экономику, социальную сферу, транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия. «Словом, работа идет постоянно, системно и по всем ключевым направлениям. Но и сделать еще больше, конечно, нам всем еще предстоит», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что за предыдущие десятилетия на полуострове накопилось немало проблем. Многие из них не решались или находились в «загоне». Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной и ветхой инфраструктуры. «Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей», – добавил президент.

Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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