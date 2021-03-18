Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
Президент России Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Поздравление прозвучало в ходе встречи главы государства с представителями общественности республики. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России», – сказал Путин.
Он отметил, что после воссоединения полуострова с Россией сделано немало: вкладываются значительные средства в экономику, социальную сферу, транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия. «Словом, работа идет постоянно, системно и по всем ключевым направлениям. Но и сделать еще больше, конечно, нам всем еще предстоит», – подчеркнул президент.
Он напомнил, что за предыдущие десятилетия на полуострове накопилось немало проблем. Многие из них не решались или находились в «загоне». Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной и ветхой инфраструктуры. «Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей», – добавил президент.
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.