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Власти Москвы потратят 132 млн рублей на витрину данных жителей города

Ведомости

Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Информационный город», подведомственное Департаменту информационных технологий Москвы, планирует модернизировать систему анализа данных о москвичах и создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о них. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Тендер на разработку витрины в феврале выиграло ООО «Программный продукт», стоимость контракта – 132 млн руб. Модернизировать систему планируется до 31 августа 2022 г. В информационной системе управления данными в распределенной вычислительной среде (ИС УДРВС) анализируются данные об основных событиях жизни москвичей, данные об их движимом и недвижимом имуществе, счетах за ЖКУ и т.д. ДИТ планирует сделать систему визуализации таких данных.

В департаменте изданию сообщили, что система анализирует только обезличенные данные, доступ к ней есть только у органов исполнительной власти. В «Программном продукте» от комментариев отказались. По мнению экспертов, доступ к данным могут получить компании, которые оказывают услуги москвичам.

В октябре прошлого года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны, цена проекта составила более 150 млн руб. В январе стало известно, что власти Москвы могут отказаться от этой идеи, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на столичную мэрию.

Ранее по теме: Мэрия Москвы может отказаться от идеи слежки за горожанами по смартфонам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных