Власти Москвы потратят 132 млн рублей на витрину данных жителей города

В департаменте изданию сообщили, что система анализирует только обезличенные данные, доступ к ней есть только у органов исполнительной власти. В «Программном продукте» от комментариев отказались. По мнению экспертов, доступ к данным могут получить компании, которые оказывают услуги москвичам.