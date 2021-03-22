Власти Москвы потратят 132 млн рублей на витрину данных жителей города
Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Информационный город», подведомственное Департаменту информационных технологий Москвы, планирует модернизировать систему анализа данных о москвичах и создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о них. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Тендер на разработку витрины в феврале выиграло ООО «Программный продукт», стоимость контракта – 132 млн руб. Модернизировать систему планируется до 31 августа 2022 г. В информационной системе управления данными в распределенной вычислительной среде (ИС УДРВС) анализируются данные об основных событиях жизни москвичей, данные об их движимом и недвижимом имуществе, счетах за ЖКУ и т.д. ДИТ планирует сделать систему визуализации таких данных.
В департаменте изданию сообщили, что система анализирует только обезличенные данные, доступ к ней есть только у органов исполнительной власти. В «Программном продукте» от комментариев отказались. По мнению экспертов, доступ к данным могут получить компании, которые оказывают услуги москвичам.
В октябре прошлого года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны, цена проекта составила более 150 млн руб. В январе стало известно, что власти Москвы могут отказаться от этой идеи, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на столичную мэрию.