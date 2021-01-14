Мэрия Москвы может отказаться от идеи слежки за горожанами по смартфонам

Опрошенные газетой эксперты также считают, что система может оказаться бесполезной, а о том, что обновления iOS и Android могут помешать ее работе, было известно уже на момент заключения контракта. Так, обновленный Android 11 и iOS 14 вышли в сентябре 2020 г. Изменения в ОС предусматривают динамичную смену MAC-адреса. В то же время, по данным газеты, уже в конце декабря компания-подрядчик «Информационные технологии будущего» отчиталась о завершении первого этапа работ и после приемки получила от ЦОДД 62,8 млн руб.