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Мэрия Москвы может отказаться от идеи слежки за горожанами по смартфонам

Ведомости

Власти Москвы могут отказаться запуска системы слежки за передвижениями жителей города по MAC-адресам смартфонов, на которую планировалось потратить 152,9 млн руб., из-за обновлений операционных систем iOS и Android. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на столичную мэрию.

По словам собеседника газеты, изменения в ОС смартфонов сделали почти невозможным получить уникальные адреса телефонов. «Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свернут», — сообщил он газете. В то же время заказчик системы — Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы — заявил изданию, что не в курсе планов по сворачиванию проекта.

Опрошенные газетой эксперты также считают, что система может оказаться бесполезной, а о том, что обновления iOS и Android могут помешать ее работе, было известно уже на момент заключения контракта. Так, обновленный Android 11 и iOS 14 вышли в сентябре 2020 г. Изменения в ОС предусматривают динамичную смену MAC-адреса. В то же время, по данным газеты, уже в конце декабря компания-подрядчик «Информационные технологии будущего» отчиталась о завершении первого этапа работ и после приемки получила от ЦОДД 62,8 млн руб.

О заказе властями Москвы подобной системы по аналогии с теми, что действуют в Сингапуре, Лондоне и Берлине, стало известно в октябре 2020 г. Тогда стоимость контракта на сайте госзакупок составляла 155,2 млн руб. Речь шла о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Установить оборудование планировалось на остановках и пешеходных стеллах. Оно должно было собирать с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств MAC-адреса — номера, которые присваиваются каждому устройству при производстве — в радиусе 50 м.

Целью системы мониторинга называлось формирование отчетов о движении человека за день, неделю, месяц и год. Предполагалось, что она будет работать вместе с камерами наблюдения, которые также передают данные о пассажиропотоке. В том же месяце сообщалось, что ЦОДД Москвы планирует модернизировать камеры, отслеживающие нарушителей ПДД, чтобы выявлять нарушителей самоизоляции, в том числе пешеходов, а до этого — о контракте на установку системы распознавания лиц в вагонах столичного метро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных