Власти Москвы планируют следить за пассажирами через смартфоны

Система мониторинга должна будет формировать отчеты о движении человека за день, неделю, месяц и год. Она будет работать вместе с камерами наблюдения, которые также передают данные о пассажиропотоке. Затем информация о передвижении пассажиров будет поступать в единый центр хранения данных, который управляется департаментом информационных технологий Москвы. Таким образом, система мониторинга поможет отсеивать передвижение пассажиров и формировать карты пассажиропотока в Москве.