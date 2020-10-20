Власти Москвы планируют следить за пассажирами через смартфоны
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы направит 155,2 млн руб. на систему мониторинга пассажиропотока с помощью смартфонов, следует из данных портала госзакупок.
Согласно опубликованным документам, речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Установить оборудование планируется на остановках и пешеходных стеллах, оно должно собирать с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств MAC-адреса — номера, которые присваиваются каждому устройству при производстве — в радиусе 50 м.
Система мониторинга должна будет формировать отчеты о движении человека за день, неделю, месяц и год. Она будет работать вместе с камерами наблюдения, которые также передают данные о пассажиропотоке. Затем информация о передвижении пассажиров будет поступать в единый центр хранения данных, который управляется департаментом информационных технологий Москвы. Таким образом, система мониторинга поможет отсеивать передвижение пассажиров и формировать карты пассажиропотока в Москве.
В пресс-службе ЦОДД «Коммерсанту» сообщили, что техническое задание составлено на основе практики других крупных городов мира — Сингапура, Лондона и Берлина. Оно не предусматривает получение персонифицированных данных, «цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта». Аукцион выиграла компания ООО «Информационные технологии будущего», однако госзакупках приостановлена из-за жалобы одного из участников тендера на нарушения.
Ранее «Ведомости» сообщили, что ЦОДД Москвы планирует модернизировать камеры, отслеживающие нарушитлеей ПДД, чтобы выявлять нарушителей самоизоляции, в том числе пешеходов. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с начала осени власти Москвы 28 сентября ввели домашний режим для лиц старше 65 лет, людей, имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин сроком на месяц.