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Власти Москвы проследят за нарушителями самоизоляции с помощью дорожных камер

Ведомости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы хочет модернизировать камеры, отслеживающие нарушителей ПДД, чтобы фиксировать также и нарушителей режима самоизоляции, в том числе пешеходов. Соответствующий тендер по выбору компании ЦОДД разместил на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, подрядчик должен модернизировать 59 микроавтобусов на базе Ford Transit и Газель Next, на крыше которых установлены камеры для фиксации нарушений ПДД. Функционал этих камер по требованию заказчика должен быть расширен, чтобы фиксировать 50 новых правонарушений (всего их в приложении к техзаданию стало 64). Среди них есть «нарушение режима самоизоляции в режиме карантина». Это единственное нарушение из всего списка, не относящиеся к дорожному движению.

«После расширения состава контролируемых видов нарушений комплекс должен осуществлять фиксацию нарушений ПДД РФ и осуществлять фиксацию пешеходов в зоне контроля комплекса с отправкой в ЦОДД выборки с фотографиями лиц зафиксированных пешеходов», —  говорится в техническом задании к закупке. Общая цена закупки составляет 98,192 млн руб.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы, комментируя сообщение о тендере, сообщила, что камеры ЦОДД и раньше, весной, фиксировали нарушителей самоизоляции, но после модернизации смогут «автоматически выписывать штрафы тем, кто представляет угрозу инфицирования для других». «Передвижные комплексы предполагают такую технологию, однако сейчас она не используется, и у нас пока нет информации, будет ли использоваться в будущем. Это нужно на случай введения новых ограничений из-за роста уровня заболеваемости», — объяснили в Дептрансе. 

Люди, находящиеся на карантине, как сообщает Дептранс, должны оставаться дома и не заражать других. «Мы понимаем, что любая система может быть несовершенной, поэтому, после запуска нового функционала в каждом ошибочном случае будем всегда отдельно рассматривать штраф и отменять его», — заверили в ведомстве.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с начала осени власти Москвы 28 сентября ввели домашний режим для лиц старше 65 лет, людей, имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин сроком на месяц. Кроме того, школьники были отправлены на продленные каникулы с 5 по 18 октября, с которых к очной форме во избежание роста числа заражений вернутся только ученики 1-5 классов. Средне, старшеклассникам и пенсионерам мэрия заблокировала социальные карты для проезда на московском транспорте.

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Кроме того, власти Москвы обязали работодателей отправить на дистанционную работу 30% сотрудников под угрозой санкций, передав городской администрации через сервис на сайте госуслуг данные сотрудников на удаленке, включая номера социальных карт, проездных, телефонов и транспортных средств. Начиная с 12 октября эти данные должны предоставляться компаниями еженедельно. Предварительно такие требования действуют по 28 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных