Власти Москвы проследят за нарушителями самоизоляции с помощью дорожных камер

Пресс-служба департамента транспорта Москвы, комментируя сообщение о тендере, сообщила, что камеры ЦОДД и раньше, весной, фиксировали нарушителей самоизоляции, но после модернизации смогут «автоматически выписывать штрафы тем, кто представляет угрозу инфицирования для других». «Передвижные комплексы предполагают такую технологию, однако сейчас она не используется, и у нас пока нет информации, будет ли использоваться в будущем. Это нужно на случай введения новых ограничений из-за роста уровня заболеваемости», — объяснили в Дептрансе.