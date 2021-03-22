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Министр труда Башкирии назвала причиной роста безработицы допвыплаты на детей

Ведомости

Причиной роста числа безработных в 2020 г. в Башкирии почти в пять раз стали дополнительные социальные выплаты, в частности, выдаваемые семьям с детьми в период пандемии, а также упрощение процедуры регистрации в качестве безработного. Об этом заявила министр труда, семьи и социальной защиты республики Ленара Иванова, передает местное издание «Медиакорсеть».

По словам министра, если в январе 2020 г. официально зарегистрированных безработных было 18,3 тыс., то к 29 сентября их количество достигло 129 тыс. «Причинами этого стало повышение пособия по безработице, специальные доплаты в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка безработных граждан, возможность получения дополнительных социальных выплат, а также тот факт, что граждане могли зарегистрироваться в качестве безработных, не выходя из дома», – передает издание слова Ивановой.

В то же время чиновница отметила, что в последнее время ситуация с безработицей улучшается, а число зарегистрированных безработных снизилось более чем на 47500 человек. Иванова пояснила, что в 2021 году на борьбу с безработицей Башкирия потратит около 1 млрд руб., в том числе из федерального бюджета получит 674,5 млн руб. «Надо выгрызать эти деньги, о которых вы говорили, там почти миллиард», — заметил ей глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее глава Орловского управления труда и занятости Александр Сотников удивился нежеланию жителей региона работать за 15 тыс. руб. в «белой зарплате». По его словам, жители области часто уезжают на вахтовую работу в Москву, где предлагают зарплату 40 тыс. руб.  Позже власти Орловской области объяснили слова Сотникова, назвав их «вырванными из контекста». По их данным речь шла об увеличении из-за пандемии пособия по безработице до 12 130 руб. и добавке начисления по 3 тыс. руб. за каждого ребенка. Однако после того, как в октябре прошлого года размер пособия вернулся к прежнему уровню, люди, которые получали 12 тыс. рублей в качестве пособия по безработице, стали массово отказываться от предложений о работе с зарплатой в 15-20 тыс. руб.

Ранее по теме: Орловский чиновник удивился нежеланию людей работать за 15 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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