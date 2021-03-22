Министр труда Башкирии назвала причиной роста безработицы допвыплаты на детей

Ранее глава Орловского управления труда и занятости Александр Сотников удивился нежеланию жителей региона работать за 15 тыс. руб. в «белой зарплате». По его словам, жители области часто уезжают на вахтовую работу в Москву, где предлагают зарплату 40 тыс. руб. Позже власти Орловской области объяснили слова Сотникова, назвав их «вырванными из контекста». По их данным речь шла об увеличении из-за пандемии пособия по безработице до 12 130 руб. и добавке начисления по 3 тыс. руб. за каждого ребенка. Однако после того, как в октябре прошлого года размер пособия вернулся к прежнему уровню, люди, которые получали 12 тыс. рублей в качестве пособия по безработице, стали массово отказываться от предложений о работе с зарплатой в 15-20 тыс. руб.