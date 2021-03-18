Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Орловский чиновник удивился нежеланию людей работать за 15 000 рублей

Ведомости

Глава Орловского управления труда и занятости Александр Сотников удивился нежеланию жителей региона работать за 15 тыс. руб., сообщило издание «Орловские новости».

«Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — сказал Сотников. По его словам, жители области часто уезжают на вахтовую работу в Москву, где предлагают зарплату 40 тыс. руб. «У нас же зарплата белая, а там зачастую черная. Мы надеемся, что люди вернутся в регион», — отметил чиновник.

По данным Сотникова, в период пандемии число безработных в регионе выросло с трех до 13 тыс. человек. По данным на 1 марта, безработными остаются 4,5 тыс. жителей региона.

Власти Орловской области позже объяснили слова Сотникова, назвав их вырванными из контекста. По их данным речь шла об увеличении из-за пандемии пособия по безработице до 12 130 руб. и добавке начисления по 3 тыс. руб. за каждого ребенка. Однако после того, как в октябре прошлого года размер пособия вернулся к прежнему уровню, люди, которые получали 12 тыс. рублей в качестве пособия по безработице, стали массово отказываться от предложений о работе с зарплатой в 15-20 тыс. руб.

«Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду А.С.Сотников, но реально — это констатация дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, остро проявившегося после октября 2020 г.», — добавили в правительстве региона.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных