Орловский чиновник удивился нежеланию людей работать за 15 000 рублей
Глава Орловского управления труда и занятости Александр Сотников удивился нежеланию жителей региона работать за 15 тыс. руб., сообщило издание «Орловские новости».
«Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — сказал Сотников. По его словам, жители области часто уезжают на вахтовую работу в Москву, где предлагают зарплату 40 тыс. руб. «У нас же зарплата белая, а там зачастую черная. Мы надеемся, что люди вернутся в регион», — отметил чиновник.
По данным Сотникова, в период пандемии число безработных в регионе выросло с трех до 13 тыс. человек. По данным на 1 марта, безработными остаются 4,5 тыс. жителей региона.
Власти Орловской области позже объяснили слова Сотникова, назвав их вырванными из контекста. По их данным речь шла об увеличении из-за пандемии пособия по безработице до 12 130 руб. и добавке начисления по 3 тыс. руб. за каждого ребенка. Однако после того, как в октябре прошлого года размер пособия вернулся к прежнему уровню, люди, которые получали 12 тыс. рублей в качестве пособия по безработице, стали массово отказываться от предложений о работе с зарплатой в 15-20 тыс. руб.
«Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду А.С.Сотников, но реально — это констатация дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, остро проявившегося после октября 2020 г.», — добавили в правительстве региона.