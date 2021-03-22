Половина граждан заявила об использовании интернета против России

По мнению 57% россиян, интернет представляет собой неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную. С 2006 г. доля респондентов с таким мнением выросла на 30 п.п. Треть — 34% — полагает, что интернет — это ресурс получения достоверной и оперативной информации. Каждый второй участник опроса считает полезным развитие объединяющего мир информационного пространства.