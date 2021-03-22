Половина граждан заявила об использовании интернета против России
Половина — 50% — россиян считает, что зарубежные страны используют интернет для того, чтобы навредить России, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.
«Согласны, что зарубежные страны используют интернет против России, 50% опрошенных (в 2014 г. так считали 41%), не согласны — 31%», — говорится в сообщении.
Вред интернета для общества отмечают 32% опрошенных. Почти половина — 46% — респондентов говорят, что интернет значительно увеличивает количество самоубийств, 35% — что интернет угрожает семейным ценностям, еще 35% — что он угрожает политической стабильности в стране, 27% — что он несет угрозу демографической ситуации.
По мнению 57% россиян, интернет представляет собой неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную. С 2006 г. доля респондентов с таким мнением выросла на 30 п.п. Треть — 34% — полагает, что интернет — это ресурс получения достоверной и оперативной информации. Каждый второй участник опроса считает полезным развитие объединяющего мир информационного пространства.