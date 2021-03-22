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Общество

Половина граждан заявила об использовании интернета против России

Ведомости

Половина — 50% — россиян считает, что зарубежные страны используют интернет для того, чтобы навредить России, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1,6 тыс. граждан старше 18 лет. 

«Согласны, что зарубежные страны используют интернет против России, 50% опрошенных (в 2014 г. так считали 41%), не согласны — 31%», — говорится в сообщении.

Вред интернета для общества отмечают 32% опрошенных. Почти половина — 46% — респондентов говорят, что интернет значительно увеличивает количество самоубийств, 35% — что интернет угрожает семейным ценностям, еще 35% — что он угрожает политической стабильности в стране, 27% — что он несет угрозу демографической ситуации. 

По мнению 57% россиян, интернет представляет собой неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную. С 2006 г. доля респондентов с таким мнением выросла на 30 п.п. Треть — 34% — полагает, что интернет — это ресурс получения достоверной и оперативной информации. Каждый второй участник опроса считает полезным развитие объединяющего мир информационного пространства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных