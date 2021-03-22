Путин призвал разработать модель защиты страны от подобных коронавирусу угроз

«Нам нужна устойчивая, надежно работающая модель, которая надежно защитила бы граждан России, страну от возможных вариантов подобных угроз, с которыми мы столкнулись в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации от COVID-19, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». Он отметил, что распространение инфекций подобного рода такими «угрожающими» темпами — это серьезный вызов для России и всего мира.