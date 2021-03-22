Путин призвал разработать модель защиты страны от подобных коронавирусу угроз
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо создать устойчивую модель защиты от угроз, подобных коронавирусу.
«Нам нужна устойчивая, надежно работающая модель, которая надежно защитила бы граждан России, страну от возможных вариантов подобных угроз, с которыми мы столкнулись в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации от COVID-19, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». Он отметил, что распространение инфекций подобного рода такими «угрожающими» темпами — это серьезный вызов для России и всего мира.
Обращаясь к генеральному директору научного центра им. Чумакова Айдару Ишмухаметову, президент выразил удовлетворение контактом исследователей с институтами Академии наук и промышленными партнерами. «Безусловно, эта триада должна работать эффективно и в будущем», — добавил он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил подумать над дополнительным оборудованием пунктов пропуска на российской границе, чтобы предупредить занос в Россию опасных инфекционных заболеваний.
По данным оперативного штаба на 22 марта, в России за сутки выявили 9284 новых случая коронавируса, выздоровели 7790 человек, 361 пациент скончался. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн заражений и свыше 95 тыс. летальных исходов.