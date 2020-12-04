Медведев поручил разработать новые меры по защите границ от коронавируса

По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, умерли 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19. Почти 1,9 млн человек выздоровели, более 42 000 — скончались.