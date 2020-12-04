Медведев поручил разработать новые меры по защите границ от коронавируса
Необходимо подумать над дополнительным оборудованием пунктов пропуска на российской границе, чтобы предупредить занос в Россию опасных инфекционных заболеваний, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Надо думать над дополнительным обустройством, оборудованием пунктов пропуска, чтобы предупредить перенос на территорию нашего государства опасных инфекционных заболеваний», — сказал Медведев. Он отметил, что Роспотребнадзор должен разработать соответствующие регламенты до конца марта 2021 г.
Также, по его словам, необходимо усилить возможности пограничной инфраструктуры для пресечения терроризма, контрабанды и наркотрафика.
По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, умерли 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19. Почти 1,9 млн человек выздоровели, более 42 000 — скончались.