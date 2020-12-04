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Медведев поручил разработать новые меры по защите границ от коронавируса

Ведомости

Необходимо подумать над дополнительным оборудованием пунктов пропуска на российской границе, чтобы предупредить занос в Россию опасных инфекционных заболеваний, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Надо думать над дополнительным обустройством, оборудованием пунктов пропуска, чтобы предупредить перенос на территорию нашего государства опасных инфекционных заболеваний», — сказал Медведев. Он отметил, что Роспотребнадзор должен разработать соответствующие регламенты до конца марта 2021 г.

Также, по его словам, необходимо усилить возможности пограничной инфраструктуры для пресечения терроризма, контрабанды и наркотрафика.

По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, умерли 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19. Почти 1,9 млн человек выздоровели, более 42 000 — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных