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Суд арестовал супругу главы «Биотэк» по делу Белозерцева

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал супругу руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки на сумму более 31 млн руб., сообщила пресс-служба Басманного суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая в отношении Евгении Шпигель», — сообщили в пресс-службе.

Суд также продлил срок задержания до 23 марта 2021 г. Бориса Шпигеля, которому ранее было предъявлено обвинение в даче взятки.

«Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта 2021 г. на 15 часов, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании», — пояснили в пресс-службе.

Ранее суд арестовал до 20 мая Белозерцева, который обвиняется в получении взятки от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму свыше 31 млн руб. По данным следствия, эти средства губернатор получил за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области. Перечисленным фигурантам дела было предъявлено обвинение в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).

Ранее по теме: СК предъявил обвинение по делу о фальсификации выборов пензенского губернатора
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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