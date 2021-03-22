Суд арестовал супругу главы «Биотэк» по делу Белозерцева

Ранее суд арестовал до 20 мая Белозерцева, который обвиняется в получении взятки от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму свыше 31 млн руб. По данным следствия, эти средства губернатор получил за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области. Перечисленным фигурантам дела было предъявлено обвинение в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).