Суд арестовал супругу главы «Биотэк» по делу Белозерцева
Басманный суд Москвы арестовал супругу руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки на сумму более 31 млн руб., сообщила пресс-служба Басманного суда.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая в отношении Евгении Шпигель», — сообщили в пресс-службе.
Суд также продлил срок задержания до 23 марта 2021 г. Бориса Шпигеля, которому ранее было предъявлено обвинение в даче взятки.
«Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта 2021 г. на 15 часов, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании», — пояснили в пресс-службе.
Ранее суд арестовал до 20 мая Белозерцева, который обвиняется в получении взятки от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму свыше 31 млн руб. По данным следствия, эти средства губернатор получил за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области. Перечисленным фигурантам дела было предъявлено обвинение в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).