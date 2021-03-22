Главу «Биотэк» Бориса Шпигеля госпитализировали из зала суда
Руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк», экс-сенатора Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, вынесли на носилках из здания Басманного суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела. О этом сообщает ТАСС.
«Шпигелю были вызваны врачи в суд, сотрудники вынесли его на носилках и поместили в карету скорой помощи», — передает агентство.
Ранее пресс-служба суда сообщила, что принятие решения по ходатайству следователя об аресте Шпигеля отложено на 23 марта 2021 г. на 15 часов в том числе для получения сведений о состоянии его здоровья и возможности его участия в судебном заседании. При этом супругу Шпигеля Евгению суд арестовал до 20 мая.
Ранее суд арестовал до 20 мая Белозерцева, который обвиняется в получении взятки от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму свыше 31 млн руб. Перечисленным фигурантам дела было предъявлено обвинение в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, эти средства губернатор получил за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области.