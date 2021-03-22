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Главу «Биотэк» Бориса Шпигеля госпитализировали из зала суда

Ведомости

Руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк», экс-сенатора Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, вынесли на носилках из здания Басманного суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела. О этом сообщает ТАСС.

«Шпигелю были вызваны врачи в суд, сотрудники вынесли его на носилках и поместили в карету скорой помощи», — передает агентство.

Ранее пресс-служба суда сообщила, что принятие решения по ходатайству следователя об аресте Шпигеля отложено на 23 марта 2021 г. на 15 часов в том числе для получения сведений о состоянии его здоровья и возможности его участия в судебном заседании. При этом супругу Шпигеля Евгению суд арестовал до 20 мая.

Ранее суд арестовал до 20 мая Белозерцева, который обвиняется в получении взятки от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму свыше 31 млн руб. Перечисленным фигурантам дела было предъявлено обвинение в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, эти средства губернатор получил за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области.

Ранее по теме: Суд арестовал супругу главы «Биотэк» по делу Белозерцева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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