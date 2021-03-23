В Белоруссии возбудили почти 1000 уголовных дел из-за беспорядков в Минске
За время протестов в Белоруссии возбудили 935 уголовных дел, которые связаны с массовыми беспорядками в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на начальника управления Следственного комитета по Минску Сергея Паско.
«С начала массовых несанкционированных акций в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с массовыми беспорядками в городе. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. Только за два месяца текущего года среди всех уголовных дел 10% — дела о массовых беспорядках», — сказал Сергей Паско.
9 августа прошлого года на президентских выборах в республике, согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты выборов не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста, который продолжались вплоть до февраля 2021 г.
Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.