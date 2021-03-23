В Белоруссии возбудили почти 1000 уголовных дел из-за беспорядков в Минске

«С начала массовых несанкционированных акций в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с массовыми беспорядками в городе. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. Только за два месяца текущего года среди всех уголовных дел 10% — дела о массовых беспорядках», — сказал Сергей Паско.