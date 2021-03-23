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РКН предложил распространить закон о персональных данных на зарубежные сайты

Ведомости

Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Логунова.

«Принципы, которые заложены в законе о персональных данных нужно распространить на иностранные интернет-площадки, сделать это можно в том числе в соглашении между уполномоченным органом власти в области персональных данных, это Роскомнадзор и иностранными органами власти. Возможно, какими-то другими механизмами, но это задача не теряет своей актуальности», — сказал он в ходе заседания рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступлениями.

Помимо этого, ведомство также предложило ввести ограничения на трансграничную передачу персональных данных. «То есть ограничить, внести некоторые правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки», — отметил Логунов.

В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в России. По закону, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных