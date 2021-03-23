РКН предложил распространить закон о персональных данных на зарубежные сайты

«Принципы, которые заложены в законе о персональных данных нужно распространить на иностранные интернет-площадки, сделать это можно в том числе в соглашении между уполномоченным органом власти в области персональных данных, это Роскомнадзор и иностранными органами власти. Возможно, какими-то другими механизмами, но это задача не теряет своей актуальности», — сказал он в ходе заседания рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступлениями.