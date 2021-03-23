РКН предложил распространить закон о персональных данных на зарубежные сайты
Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Логунова.
«Принципы, которые заложены в законе о персональных данных нужно распространить на иностранные интернет-площадки, сделать это можно в том числе в соглашении между уполномоченным органом власти в области персональных данных, это Роскомнадзор и иностранными органами власти. Возможно, какими-то другими механизмами, но это задача не теряет своей актуальности», — сказал он в ходе заседания рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступлениями.
Помимо этого, ведомство также предложило ввести ограничения на трансграничную передачу персональных данных. «То есть ограничить, внести некоторые правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки», — отметил Логунов.
В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в России. По закону, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.