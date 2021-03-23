В ОНК сообщили об отказе пензенского губернатора признать вину

«Сказал, что виновным себя не признаёт. Арест стал для него неожиданностью. Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я — патриот», — написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, ранее арестованный Басманным судом Белозерцев находится один в камере ИВС. Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются.