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В ОНК сообщили об отказе пензенского губернатора признать вину

Ведомости

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взятки, не признает вину, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

«Сказал, что виновным себя не признаёт. Арест стал для него неожиданностью. Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я — патриот», — написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, ранее арестованный Басманным судом Белозерцев находится один в камере ИВС. Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются.

Литвинович также рассказала «Интерфаксу» о том, что Белозерцев хотел вернуть часы, подаренные ему другим фигурантом этого дела — бизнесменом Борисом Шпигелем, но не успел из-за пандемии.

Сам Шпигель до сих пор находится в больнице, отметила член ОНК в Telegram-канале. Он был госпитализирован прямо из зала суда. Остальные фигуранты дела находятся в изоляторе на Петровке, в том числе супруга Шпигеля — Евгения и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Последний рассказал члену ОНК, что при задержании в Пензе ему не позволили взять лекарства от хронического заболевания, и вчера в изолятор ему вызывали скорую помощь из-за приступа.

Ранее суд арестовал до 20 мая Белозерцева. Он обвиняется в получении взятки от Шпигеля, его супруги, а также Колоскова в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму свыше 31 млн руб. Перечисленным фигурантам дела было предъявлено обвинение в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, эти средства губернатор получил за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области.

Ранее по теме: Пять из шести фигурантов дела о коррупции в Пензенской области арестованы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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