Песков выразил надежду на рост темпов вакцинации после прививки Путина
В Кремле надеются на ускорение темпов вакцинации от коронавируса в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, что сейчас прививается очень мало людей и что вакцину надо пропагандировать, Песков сказал: «Безусловно, и мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере. И президент тоже принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом и мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться».
Накануне президент России Владимир Путин объявил, что планирует вакцинироваться 23 марта. Песков добавил, что это произойдет до конца дня. Ранее Пескову неоднократно задавали вопросы о планах Путина вакцинироваться от COVID-19. Сначала президент говорил, что не будет прививаться из-за возраста, а затем, что вакцинация от коронавируса не входит в его «прививочный план». Вакцинация Путина не будет публичной.
Начиная с лета 2020 г. прививку уже получили ряд федеральных министров, губернаторов и других высокопоставленных чиновников. Они привились препаратом «Спутник V», зарегистрированным в августе прошлого года. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.