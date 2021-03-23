Песков выразил надежду на рост темпов вакцинации после прививки Путина

На вопрос, что сейчас прививается очень мало людей и что вакцину надо пропагандировать, Песков сказал: «Безусловно, и мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере. И президент тоже принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом и мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться».