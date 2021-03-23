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Песков выразил надежду на рост темпов вакцинации после прививки Путина

Ведомости

В Кремле надеются на ускорение темпов вакцинации от коронавируса в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, что сейчас прививается очень мало людей и что вакцину надо пропагандировать, Песков сказал: «Безусловно, и мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере. И президент тоже принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом и мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться».

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что планирует вакцинироваться 23 марта. Песков добавил, что это произойдет до конца дня. Ранее Пескову неоднократно задавали вопросы о планах Путина вакцинироваться от COVID-19. Сначала президент говорил, что не будет прививаться из-за возраста, а затем, что вакцинация от коронавируса не входит в его «прививочный план». Вакцинация Путина не будет публичной.

Начиная с лета 2020 г. прививку уже получили ряд федеральных министров, губернаторов и других высокопоставленных чиновников. Они привились препаратом «Спутник V», зарегистрированным в августе прошлого года. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.

Ранее по теме: Песков объяснил нежелание Путина вакцинироваться на камеру

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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