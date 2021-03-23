ВОЗ: 76% прививок от коронавируса сделаны в 10 странах

Он отметил, что до сих пор вакцинация «не была настолько равноправной, как хотелось бы». По его словам, успешное осуществление поставок вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX под угрозой из-за высокого спроса на них в странах с высокими и средними доходами на душу населения.