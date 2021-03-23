Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

ВОЗ: 76% прививок от коронавируса сделаны в 10 странах

Ведомости

Большинство – 76% – прививок от коронавируса сделаны в 10 странах мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции.

«В мире уже сделано 459 млн прививок, однако 76% из них приходятся всего на 10 стран», – сказал Гебрейесус (цитата по ТАСС).

Он отметил, что до сих пор вакцинация «не была настолько равноправной, как хотелось бы». По его словам, успешное осуществление поставок вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX под угрозой из-за высокого спроса на них в странах с высокими и средними доходами на душу населения.

В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за 2021 г. год будет произведено и равномерно распределено по миру около 2 млрд доз препаратов. Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в программе COVAX.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в организации озабочены неравенством доступа к вакцинам от коронавируса в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также обращал внимание, что их распространение осуществляется несправедливо и неравномерно. Позже глава ВОЗ призвал страны делиться технологиями производства препаратов, а президент России Владимир Путин отметил, что условием победы над коронавирусом является объединение усилий стран в борьбе с инфекцией.

Ранее по теме: Путин заявил о необходимости объединения усилий стран для победы над COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных