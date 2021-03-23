ВОЗ: 76% прививок от коронавируса сделаны в 10 странах
Большинство – 76% – прививок от коронавируса сделаны в 10 странах мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции.
«В мире уже сделано 459 млн прививок, однако 76% из них приходятся всего на 10 стран», – сказал Гебрейесус (цитата по ТАСС).
Он отметил, что до сих пор вакцинация «не была настолько равноправной, как хотелось бы». По его словам, успешное осуществление поставок вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX под угрозой из-за высокого спроса на них в странах с высокими и средними доходами на душу населения.
В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за 2021 г. год будет произведено и равномерно распределено по миру около 2 млрд доз препаратов. Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в программе COVAX.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в организации озабочены неравенством доступа к вакцинам от коронавируса в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также обращал внимание, что их распространение осуществляется несправедливо и неравномерно. Позже глава ВОЗ призвал страны делиться технологиями производства препаратов, а президент России Владимир Путин отметил, что условием победы над коронавирусом является объединение усилий стран в борьбе с инфекцией.