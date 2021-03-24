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Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

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Президент России Владимир Путин вчера получил первую дозу вакцины от коронавируса и примерно через три недели получит вторую, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также объяснил, почему Кремль отказывается назвать конкретный препарат, которым привился российский лидер.

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные. Поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, знают он и его врач, который делал ему эту прививку», — сказал чиновник.

Комментируя замечание журналистов, что после прививки у многих пациентов наблюдаются невысокая температура и слабость, Песков сказал, что так бывает «далеко не у всех». В то же время пресс-секретарь Кремля предположил, что после вакцинации президент, вероятно, исключил интенсивные физические нагрузки.

Также Песков подтвердил правдивость высказывания бывшего главного санитарного врача России, депутата Государственной думы Геннадия Онищенко о том, что, если бы Путин сделал прививку два месяца назад, то всем желающим последовать примеру главы государства гражданам не хватило бы вакцины.

«Это действительно так. Действительно, в январе производство было еще недостаточно для полного удовлетворения потребностей регионов, но и сам спрос тоже, сам спрос увеличивается по нарастающей, он не скачкообразно увеличивается, хотя, безусловно, такие факторы как вакцинация президента — это хороший пример для многих и многих граждан», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков сообщил, что Путин сделал прививку от коронавируса, вечером 23 марта. О решении вакцинироваться российский лидер заявил сам накануне. Пресс-секретарь Кремля уточнил, что президент чувствует себя хорошо. Сегодня у него будет полноценный рабочий день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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