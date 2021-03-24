Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

«Это действительно так. Действительно, в январе производство было еще недостаточно для полного удовлетворения потребностей регионов, но и сам спрос тоже, сам спрос увеличивается по нарастающей, он не скачкообразно увеличивается, хотя, безусловно, такие факторы как вакцинация президента — это хороший пример для многих и многих граждан», — сказал пресс-секретарь президента.