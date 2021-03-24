Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в Турции
Летний отдых в Турции для россиян может подорожать на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Летом, конечно, цены могут подрасти. Мы предполагаем, что в пределах 10-15%, не больше. Но все еще будет зависеть от спроса. Если спрос будет не очень высокий, то, конечно, и цены расти не будут», – сказала Ломидзе (цитата по ТАСС). По ее словам, наблюдается также рост цен на отдых в России. Это частично обусловлено подорожанием топлива и ростом себестоимости продукции для отельеров.
В конце января АТОР сообщила, что цены на размещение в турецких отелях на этапе раннего бронирования выросли на 5% – 15% по сравнению с предыдущим годом.
Ранее ассоциация сообщила, что рост цен на проживание в отелях на российских курортах в 2021 г. составляет от 3% до 20% в зависимости от категории. Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом.