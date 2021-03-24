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Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в Турции

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Летний отдых в Турции для россиян может подорожать на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Летом, конечно, цены могут подрасти. Мы предполагаем, что в пределах 10-15%, не больше. Но все еще будет зависеть от спроса. Если спрос будет не очень высокий, то, конечно, и цены расти не будут», – сказала Ломидзе (цитата по ТАСС). По ее словам, наблюдается также рост цен на отдых в России. Это частично обусловлено подорожанием топлива и ростом себестоимости продукции для отельеров.

В конце января АТОР сообщила, что цены на размещение в турецких отелях на этапе раннего бронирования выросли на 5% – 15% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее ассоциация сообщила, что рост цен на проживание в отелях на российских курортах в 2021 г. составляет от 3% до 20% в зависимости от категории. Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Ранее по теме: Туроператоры сообщили о росте цен на путевки в Турцию на 15%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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