Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в Турции

«Летом, конечно, цены могут подрасти. Мы предполагаем, что в пределах 10-15%, не больше. Но все еще будет зависеть от спроса. Если спрос будет не очень высокий, то, конечно, и цены расти не будут», – сказала Ломидзе (цитата по ТАСС). По ее словам, наблюдается также рост цен на отдых в России. Это частично обусловлено подорожанием топлива и ростом себестоимости продукции для отельеров.