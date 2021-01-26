Туроператоры сообщили о росте цен на путевки в Турцию на 15%

Ранее АТОР сообщила, что рост цен на проживание в отелях на российских курортах в 2021 г. составляет от 3% до 20% в зависимости от категории. Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, «при этом все игроки согласны в том, что цены на юг России продолжат расти при высоких темпах заполнения отелей и санаториев».