Туроператоры сообщили о росте цен на путевки в Турцию на 15%
Цены на размещение в турецких отелях на этапе раннего бронирования выросли на 5% — 15% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». По мнению экспертов, после окончания акций раннего бронирования произойдет очередное повышение цен на востребованные семейные отели Турции.
Ранее АТОР сообщила, что рост цен на проживание в отелях на российских курортах в 2021 г. составляет от 3% до 20% в зависимости от категории. Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, «при этом все игроки согласны в том, что цены на юг России продолжат расти при высоких темпах заполнения отелей и санаториев».