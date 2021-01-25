Туроператоры оценили рост стоимости отдыха в российских отелях в 2021 году
Рост цен на проживание в отелях на российских курортах в 2021 г. составляет от 3% до 20% в зависимости от категории, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«По данным туроператоров, уже в январе на этапе раннего бронирования туров на юг России цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с январем 2020 года от 3 до 20% (в зависимости от категории отеля)», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».
Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, «при этом все игроки согласны в том, что цены на юг России продолжат расти при высоких темпах заполнения отелей и санаториев».
Большинство туроператоров уверены, что летом 2021 г. снова будет преобладать внутренний туризм и что открытие зарубежных направлений кардинально не изменит картину.
В конце декабря 2020 г. исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены на отдых в России в среднем по стране могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном – от 10% до 15%, при пессимистичном – премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный – не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса.