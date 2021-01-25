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Туроператоры оценили рост стоимости отдыха в российских отелях в 2021 году

Ведомости

Рост цен на проживание в отелях на российских курортах в 2021 г. составляет от 3% до 20% в зависимости от категории, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По данным туроператоров, уже в январе на этапе раннего бронирования туров на юг России цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с январем 2020 года от 3 до 20% (в зависимости от категории отеля)», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, «при этом все игроки согласны в том, что цены на юг России продолжат расти при высоких темпах заполнения отелей и санаториев».

Большинство туроператоров уверены, что летом 2021 г. снова будет преобладать внутренний туризм и что открытие зарубежных направлений кардинально не изменит картину.

В конце декабря 2020 г. исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены на отдых в России в среднем по стране могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном – от 10% до 15%, при пессимистичном – премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный – не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса.

Ранее по теме: Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных