Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России в 2021 году

При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены в среднем по России могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном — от 10% до 15%, при пессимистичном «картина будет рваной» — премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный — не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса, объяснила она.