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Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России в 2021 году

Ведомости

Стоимость отдыха в России в 2021 г. увеличится, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции.

«В 2021 г. цены точно будут пересмотрены, потому что покрыть за счет продаж 2020 г. все убытки невозможно», — сказала Ломидзе.

При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены в среднем по России могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном — от 10% до 15%, при пессимистичном «картина будет рваной» — премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный — не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса, объяснила она.

В октябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года. Она напомнила, что по тогам прошлого года доходы отрасли от въездного туризма составили около $11 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных