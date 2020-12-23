Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в России в 2021 году
Стоимость отдыха в России в 2021 г. увеличится, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции.
«В 2021 г. цены точно будут пересмотрены, потому что покрыть за счет продаж 2020 г. все убытки невозможно», — сказала Ломидзе.
При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены в среднем по России могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном — от 10% до 15%, при пессимистичном «картина будет рваной» — премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный — не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса, объяснила она.
В октябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года. Она напомнила, что по тогам прошлого года доходы отрасли от въездного туризма составили около $11 млрд.