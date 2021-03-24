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Руководителя попавшей под лавину в Хибинах детской тургруппы задержали

Ведомости

Руководителя туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах в Мурманской области, задержали, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области.

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка, задержан руководитель туристической группы», — говорится в сообщении СК. По данным следствия, подозреваемый возглавлял туристическую группу детей от 12 до 15 лет 22 марта в Хибинской тундре.

«Перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова», — поясняет СК основания для возбуждения уголовного дела и задержания руководителя тургруппы. По данным следствия, на третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра «дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее».

«Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. — прим.ред.), продолжается», — заключили в СК.

22 марта в Мурманской области в горном массиве Хибины сошла лавина. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. Первоначально сообщалось о пострадавших.

После схода лавины МЧС сообщал, что под снежными завалами оказался один ребенок. В Следственном комитете заявили, что девочка-подросток погибла. В МЧС уточняли, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. Другие участники группы не пострадали.

Ранее по теме: СК подтвердил гибель ребенка при сходе снега в Мурманской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных