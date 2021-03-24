Руководителя попавшей под лавину в Хибинах детской тургруппы задержали

«Перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова», — поясняет СК основания для возбуждения уголовного дела и задержания руководителя тургруппы. По данным следствия, на третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра «дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее».