Руководителя попавшей под лавину в Хибинах детской тургруппы задержали
Руководителя туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах в Мурманской области, задержали, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области.
«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка, задержан руководитель туристической группы», — говорится в сообщении СК. По данным следствия, подозреваемый возглавлял туристическую группу детей от 12 до 15 лет 22 марта в Хибинской тундре.
«Перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова», — поясняет СК основания для возбуждения уголовного дела и задержания руководителя тургруппы. По данным следствия, на третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра «дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее».
«Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. — прим.ред.), продолжается», — заключили в СК.
22 марта в Мурманской области в горном массиве Хибины сошла лавина. Под обрушение снежного карниза попала туристическая группа. Первоначально сообщалось о пострадавших.
После схода лавины МЧС сообщал, что под снежными завалами оказался один ребенок. В Следственном комитете заявили, что девочка-подросток погибла. В МЧС уточняли, что группа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. Другие участники группы не пострадали.