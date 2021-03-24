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Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

Ведомости

Главу администрации Майкопа Андрея Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Адыгее.

«В отношении главы администрации МО «Город Майкоп» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении регионального управления СК. Основой для уголовного дела стали материалы, переданные ФСБ.

По версии следствия, Гетманов в мае 2018 года потребовал от фермера «совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики». Разница в стоимости участков составляла 5 млн руб. и предприниматель отказался от предложения мэра Майкопа.

«Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями», — следует из сообщения СК.

Расследование дела продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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