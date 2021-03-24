Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве
Главу администрации Майкопа Андрея Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Адыгее.
«В отношении главы администрации МО «Город Майкоп» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении регионального управления СК. Основой для уголовного дела стали материалы, переданные ФСБ.
По версии следствия, Гетманов в мае 2018 года потребовал от фермера «совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики». Разница в стоимости участков составляла 5 млн руб. и предприниматель отказался от предложения мэра Майкопа.
«Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями», — следует из сообщения СК.
Расследование дела продолжается.