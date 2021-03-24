Меркель признала ошибочными и отменила жесткие ограничения по COVID-19 на Пасху

Меркель пояснила, что идея жесткого карантина на Пасху была выдвинута «с самыми лучшими намерениями» и нацелена на то, чтобы замедлить распространение коронавируса в Германии. Однако реализовать ее хорошо в столь короткое время оказалось невозможно. В итоге представленный план вызвал много логистических и юридических вопросов, а также был подвергнут критике в том числе потому, что не обсуждался публично перед анонсированием.