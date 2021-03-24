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Меркель признала ошибочными и отменила жесткие ограничения по COVID-19 на Пасху

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Канцлер Германии Ангела Меркель принесла публичные извинения гражданам страны за решение ужесточить на время Пасхальных праздников с 1 по 5 апреля введенные в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры. После критики в свой адрес глава правительства отменила данную инициативу, сообщает Associated Press.

Меркель пояснила, что идея жесткого карантина на Пасху была выдвинута «с самыми лучшими намерениями» и нацелена на то, чтобы замедлить распространение коронавируса в Германии. Однако реализовать ее хорошо в столь короткое время оказалось невозможно. В итоге представленный план вызвал много логистических и юридических вопросов, а также был подвергнут критике в том числе потому, что не обсуждался публично перед анонсированием.

«Эта ошибка, только моя ошибка, потому что в конце концов я несу полную ответственность за все. Ошибка должна быть названа ошибкой, и прежде всего она должна быть исправлена, и, если это возможно, это должно произойти вовремя», — цитирует агентство Меркель.

Канцлер выразила сожаление из-за случившегося и принесла извинения не только гражданам, но и членам парламента. Она также выразила уверенность в победе над коронавирусом.

Меры, которые планировалось ввести в Германии на Пасху, предполагали закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, запрет на публичные собрания и ограничение частных собраний максимум пятью людьми в рамках одного домохозяйства. При этом с конца декабря в стране действует карантин. Там частично закрыты непродовольственные магазины, отели, рестораны, спортзалы и развлекательные заведения.

Ранее, 19 марта, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о начале третьей волны коронавируса на территории стран-участниц Европейского союза. По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии за время пандемии COVID-19 подтвердился у 2,7 млн граждан, из которых 75,3 тыс. скончались. За сутки вирус обнаружили у 21 тыс. человек. Это один из самых высоких показателей, зафиксированных в стране с начала пандемии.

Ранее по теме: В Евросоюзе объявили о начале третьей волны коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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