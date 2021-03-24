Британские аналитики назвали «Спутник V» самой узнаваемой в мире вакциной
«Спутник V» является наиболее узнаваемой вакциной от коронавируса в мире, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций со ссылкой на результаты опроса британской компании YouGov.
«Спутник V», первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой вакциной – 7 из 10 опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине», – говорится в сообщении. В топ-3 наиболее узнаваемых в мире вакцин также вошли препараты Pfizer/BioNTech (69,2%) и AstraZeneca (59,7%).
По данным YouGov, 54% респондентов считают Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие, 53,9% назвали США, 48,4% – Великобританию. Готовы вакцинироваться российским препаратом 33,2% респондентов, вакциной Pfizer/BioNTech – 36,6%, SinoVac – 26,5%.
Опрос был проведен с 18 февраля по 3 марта в Индии, Бразилии, Мексике, Филиппинах, Вьетнаме, Аргентине, Алжире, ОАЭ и Сербии. В этих странах проживает более 2 млрд человек или более четверти населения Земли.
«Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 56 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек.