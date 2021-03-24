Число жертв взрыва в доме в Химках выросло до четырех
23-летний мужчина, госпитализированный после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках, Скончался. Он стал четвертой жертвой инцидента. Об этом сообщается администрации городского округа.
«Сегодня в Подольской городской больнице № 2 скончался четвертый человек в результате ЧП на улице Зеленая в Химках. 23-летний мужчина проживал в 138 квартире, которая являлась эпицентром взрыва 19 марта», — говорится в сообщении. До этого сообщалось о гибели в инциденте трех человек, включая одного ребенка.
«Трое пострадавших находятся в больницах», — уточнили в администрации Химок.
Взрыв в жилом доме на улице Зеленой в Химках произошел утром 19 марта. Разрушены перекрытия между 8 и 9 этажами. Предполагается, что причиной взрыва мог стать бытовой газ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.