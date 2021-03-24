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Число жертв взрыва в доме в Химках выросло до четырех

Ведомости

23-летний мужчина, госпитализированный после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках, Скончался. Он стал четвертой жертвой инцидента. Об этом сообщается администрации городского округа.

«Сегодня в Подольской городской больнице № 2 скончался четвертый человек в результате ЧП на улице Зеленая в Химках. 23-летний мужчина проживал в 138 квартире, которая являлась эпицентром взрыва 19 марта», — говорится в сообщении. До этого сообщалось о гибели в инциденте трех человек, включая одного ребенка.

«Трое пострадавших находятся в больницах», — уточнили в администрации Химок.

Взрыв в жилом доме на улице Зеленой в Химках произошел утром 19 марта. Разрушены перекрытия между 8 и 9 этажами. Предполагается, что причиной взрыва мог стать бытовой газ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. 

Ранее по теме: СК завел дело по факту гибели троих человек при взрыве в доме в Химках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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