Число жертв взрыва в доме в Химках выросло до четырех

«Сегодня в Подольской городской больнице № 2 скончался четвертый человек в результате ЧП на улице Зеленая в Химках. 23-летний мужчина проживал в 138 квартире, которая являлась эпицентром взрыва 19 марта», — говорится в сообщении. До этого сообщалось о гибели в инциденте трех человек, включая одного ребенка.