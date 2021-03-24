Минобороны объяснило отмену приказа Сердюкова о рассекречивании документов ВОВ
Министерство обороны не планирует засекречивать документы времен Великой Отечественной войны и обещает расширить их рассекречивание. Прежние приказы о рассекречивании были отменены из-за того, что утратили актуальность, говорится в ответе ведомства на запрос «Ведомостей». Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отменил приказ экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова о рассекречивании соответствующих документов.
«Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа Министра обороны, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов Второй мировой войны», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве добавили, что приказы предшественника Шойгу №181 и 492 от 2007 г. и 2009 г. рассекречивали те документы, которые впоследствии стали основой для общедоступных баз «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа».
В ведомстве пояснили, что сейчас ведут работу по рассекречиванию документов периода войны и наполнению этих обобщенных банков данных в соответствии с новым приказом министра обороны от 12 ноября 2020 г. № 589 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны». «В этой связи прежние приказы и были отменены, как утратившие свою актуальность», — пояснили в ведомстве.
Приказ Сердюкова от 2007 г. впервые массово открывал для исследователей возможность работать в военных архивах с документами, в том числе связанными с потерями Красной армии и флота в 1941-1945 гг. В то же время Министерство обороны не включило в перечень рассекречиваемых дел те, что относятся к военным трибуналам и судам.
В 2011 г. в Росархиве заявили о намерение создать из рассекречиваемых документов времен Великой Отечественной войны специализированный архив, так как срок ведомственного хранения таких дел, обозначенный для Минобороны в 75 лет, был близок к истечению. Архив Минобороны расположен в подмосковном Подольске.