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Минобороны объяснило отмену приказа Сердюкова о рассекречивании документов ВОВ

Ведомости

Министерство обороны не планирует засекречивать документы времен Великой Отечественной войны и обещает расширить их рассекречивание. Прежние приказы о рассекречивании были отменены из-за того, что утратили актуальность, говорится в ответе ведомства на запрос «Ведомостей». Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отменил приказ экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова о рассекречивании соответствующих документов.

«Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа Министра обороны, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов Второй мировой войны», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве добавили, что приказы предшественника Шойгу №181 и 492 от 2007 г. и 2009 г. рассекречивали те документы, которые впоследствии стали основой для общедоступных баз «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа».

В ведомстве пояснили, что сейчас ведут работу по рассекречиванию документов периода войны и наполнению этих обобщенных банков данных в соответствии с новым приказом министра обороны от 12 ноября 2020 г. № 589 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны». «В этой связи прежние приказы и были отменены, как утратившие свою актуальность», — пояснили в ведомстве.

Приказ Сердюкова от 2007 г. впервые массово открывал для исследователей возможность работать в военных архивах с документами, в том числе связанными с потерями Красной армии и флота в 1941-1945 гг. В то же время Министерство обороны не включило в перечень рассекречиваемых дел те, что относятся к военным трибуналам и судам. 

В 2011 г. в Росархиве заявили о намерение создать из рассекречиваемых документов времен Великой Отечественной войны специализированный архив, так как срок ведомственного хранения таких дел, обозначенный для Минобороны в 75 лет, был близок к истечению. Архив Минобороны расположен в подмосковном Подольске.

Ранее по теме: Шойгу отменил приказ Сердюкова о рассекречивании военных архивов времен ВОВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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