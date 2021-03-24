Песков сообщил о хорошем самочувствии Путина после вакцинации
Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса, сообщил «Интерфаксу» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент чувствует себя хорошо», – сказал Песков.
Песков сообщил, что Путин сделал прививку от коронавируса вечером 23 марта. О решении вакцинироваться российский лидер заявил сам накануне. Песков уточнял, что президент получил первую дозу вакцины от коронавируса и примерно через три недели получит вторую.
Название вакцины, которой привился Путин, не разглашается, так как все российские препараты «абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные», подчеркивал пресс-секретарь президента.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.