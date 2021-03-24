На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca
Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области Украины скончался после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
«По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca», – говорится в сообщении.
Спустя день после вакцинации мужчина был госпитализирован. В министерстве отметили, что у него не было противопоказаний к прививке, он нормально перенес вакцинацию и не жаловался на состояние здоровья. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.
С начала прививочной кампании на Украине вакцинированы от коронавируса более 137 тыс. человек, неблагоприятные явления выявлены у 590 привитых. Три пациента находились под наблюдением врачей, сейчас все они здоровы.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.