На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca

Спустя день после вакцинации мужчина был госпитализирован. В министерстве отметили, что у него не было противопоказаний к прививке, он нормально перенес вакцинацию и не жаловался на состояние здоровья. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.