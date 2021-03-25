Аналитики оценили готовность россиян поработать курьером после пандемии
Каждый шестой россиянин работал курьером, а хотя бы один знакомый курьер есть в окружении 38% участников опроса, который провел онлайн-ритейлер «Самокат», пишет РБК. В опросе приняли участие более 2 тыс. человек. Из них 11% сейчас рассматривают возможность работы курьером, а 46% готовы стать курьерами, если не найдут работу по профессии.
По мнению 29% опрошенных, работа курьером – идеальный вариант для подработки. 63% опрошенных отметили, что работа в доставке подойдет для студентов и людей без опыта работы. По данным аналитиков, каждый шестой россиянин работал курьером. 70% респондентов считают работу в доставке сложной, 75% заявили, что всегда благодарят курьеров за доставку.
30% участников опроса считают, что сотрудники службы доставки должны зарабатывать от 50 до 80 тыс. руб. в месяц, 64% опрошенных назвали сумму от 20 до 50 тыс. руб.
В период пандемии 97% стали чаще пользоваться услугами доставки. 86% считают самым важным качеством работы курьера скорость доставки. Также для 83% опрошенных важна стоимость доставки, для 80% — бережное отношение к товарам.