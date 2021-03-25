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Аналитики оценили готовность россиян поработать курьером после пандемии

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Каждый шестой россиянин работал курьером, а хотя бы один знакомый курьер есть в окружении 38% участников опроса, который провел онлайн-ритейлер «Самокат», пишет РБК. В опросе приняли участие более 2 тыс. человек. Из них 11% сейчас рассматривают возможность работы курьером, а 46% готовы стать курьерами, если не найдут работу по профессии.

По мнению 29% опрошенных, работа курьером – идеальный вариант для подработки. 63% опрошенных отметили, что работа в доставке подойдет для студентов и людей без опыта работы. По данным аналитиков, каждый шестой россиянин работал курьером. 70% респондентов считают работу в доставке сложной, 75% заявили, что всегда благодарят курьеров за доставку.

30% участников опроса считают, что сотрудники службы доставки должны зарабатывать от 50 до 80 тыс. руб. в месяц, 64% опрошенных назвали сумму от 20 до 50 тыс. руб.

В период пандемии 97% стали чаще пользоваться услугами доставки. 86% считают самым важным качеством работы курьера скорость доставки. Также для 83% опрошенных важна стоимость доставки, для 80% — бережное отношение к товарам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных