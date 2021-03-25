Аналитики оценили готовность россиян поработать курьером после пандемии

Каждый шестой россиянин работал курьером, а хотя бы один знакомый курьер есть в окружении 38% участников опроса, который провел онлайн-ритейлер «Самокат», пишет РБК. В опросе приняли участие более 2 тыс. человек. Из них 11% сейчас рассматривают возможность работы курьером, а 46% готовы стать курьерами, если не найдут работу по профессии.