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Россияне назвали отрицательные стороны удаленной работы

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Почти половина опрошенных россиян назвала главным минусом удаленной работы отсутствие общения и взаимодействия с коллегами, следует из результатов совместного исследования сервиса по поиску трудоустройства hh.ru и компании WeWork, участие в котором приняли 3,5 тыс. человек.

«Больше всего на удаленной работе россиянам не хватает общения и совместной работы с коллегами (отметили 42% опрошенных). Столько же среди главных минусов дистанционной работы назвали отсутствие разделения рабочего и личного времени», — выяснили аналитики.

Оказалось, что личные встречи с коллегами важны для 43% респондентов. Половине из них это помогает придумывать новое и принимать важные решения, а по 40% сказали, что так легче контролировать качество работы или вместе выполнять какую-либо задачу. Кроме того, для 35% важно общение с коллегами в неформальной обстановке.

Помимо отсутствия общения с коллегами и возможности разграничить личное время и рабочее, россиянам не нравится сокращение количества спонтанных встреч и коммуникаций с другими людьми. Этот пункт отметили 29% участников опроса. 27% не нравится работать из дома из-за отсутствия удобного и технически оснащенного пространства для этого, а 18% тяжело сконцентрироваться на рабочих задачах, будучи не в офисах. Еще 4% испытывают проблемы с вдохновением на придумывание чего-то нового.

На данный момент в дистанционном формате работают 19% респондентов. 40% тех, кто перешли на «удаленку» во время пандемии, уже полностью или частично вернулись в привычный ранее режим. При этом наибольшая часть — 73% — опрошенных сказали, что считают оптимальным приходить в офис 2-3 раза в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных