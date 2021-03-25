Россияне назвали отрицательные стороны удаленной работы
Почти половина опрошенных россиян назвала главным минусом удаленной работы отсутствие общения и взаимодействия с коллегами, следует из результатов совместного исследования сервиса по поиску трудоустройства hh.ru и компании WeWork, участие в котором приняли 3,5 тыс. человек.
«Больше всего на удаленной работе россиянам не хватает общения и совместной работы с коллегами (отметили 42% опрошенных). Столько же среди главных минусов дистанционной работы назвали отсутствие разделения рабочего и личного времени», — выяснили аналитики.
Оказалось, что личные встречи с коллегами важны для 43% респондентов. Половине из них это помогает придумывать новое и принимать важные решения, а по 40% сказали, что так легче контролировать качество работы или вместе выполнять какую-либо задачу. Кроме того, для 35% важно общение с коллегами в неформальной обстановке.
Помимо отсутствия общения с коллегами и возможности разграничить личное время и рабочее, россиянам не нравится сокращение количества спонтанных встреч и коммуникаций с другими людьми. Этот пункт отметили 29% участников опроса. 27% не нравится работать из дома из-за отсутствия удобного и технически оснащенного пространства для этого, а 18% тяжело сконцентрироваться на рабочих задачах, будучи не в офисах. Еще 4% испытывают проблемы с вдохновением на придумывание чего-то нового.
На данный момент в дистанционном формате работают 19% респондентов. 40% тех, кто перешли на «удаленку» во время пандемии, уже полностью или частично вернулись в привычный ранее режим. При этом наибольшая часть — 73% — опрошенных сказали, что считают оптимальным приходить в офис 2-3 раза в неделю.