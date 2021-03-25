Россияне назвали отрицательные стороны удаленной работы

Помимо отсутствия общения с коллегами и возможности разграничить личное время и рабочее, россиянам не нравится сокращение количества спонтанных встреч и коммуникаций с другими людьми. Этот пункт отметили 29% участников опроса. 27% не нравится работать из дома из-за отсутствия удобного и технически оснащенного пространства для этого, а 18% тяжело сконцентрироваться на рабочих задачах, будучи не в офисах. Еще 4% испытывают проблемы с вдохновением на придумывание чего-то нового.